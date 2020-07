Feuerwehr In Jever: Fünf Einsatzwagen und ein überraschendes Ende

Die Alarmglocken schrillten Mittwoch gegen 11.30 Uhr bei einer Mitarbeiterin der Spielhalle Löwen Play an der Schloßstraße, die Feuerwehr rückte mit fünf Einsatzwagen an. Als sich herausstellte, dass es sich bei dem Gasgeruch um gewöhnlichen Grillgeruch handelte, war ihr das sehr unangenehm. „Ich mache ihr keinen Vorwurf, aber man sollte einen genauen Blick in seine Umgebung werfen“, so Jevers Ortsbrandmeister Andreas Neeland. Die Straße war eine Stunde gesperrt.