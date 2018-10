Förrien Mehrmals schweift der Blick aus bernsteinfarbenen Augen in die Ferne, überblickt Äcker und Wiesen, auf denen sich die letzten Nebelfelder halten. Die Sonne ist aufgegangen und sorgt für gute Sicht. Kaum eine Wolke hängt am Freitagmorgen am Himmel über Förrien.

Falknerei als Kulturerbe Falknerei, auch Beizjagd genannt, ist die Jagd mit einem abgerichteten Beizvogel auf Wild in seinem Lebensraum. Im Jahr 2014 wurde die Falknerei in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Bundesrepublik verpflichtet sich, die in der Liste verzeichneten Elemente zu fördern. Im Jahr 2016 ist die Falknerei dann von der UNESCO in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen worden. www.youtube.com/nwzplay

23 Falkner, überwiegend aus Niedersachsen, tragen ihre Steinadler, Habichte und Harris Hawks auf der Hand, kraulen ihnen die Brust und flüstern den Vögeln ins Ohr. Die Falkner, die mit der Beizjagd, eine der ältesten Jagdformen der Menschheit ausüben, sind Blickfang. Hotelgäste des „Deichgrafen“ zücken ihre Smartphones – noch schnell ein Foto, wer weiß, wann sich so eine Gelegenheit noch einmal bietet.

Seit 40 Jahren kommen die Falkner zur Jagd ins Wangerland. Erstmals auf Initiative von Heinz Kasten 1978. Noch in den 1980er Jahren gab es große Falknertreffen in Neuenburg. Ab 1989 fanden sie im Wangerland statt. Die Falkner jagen Kaninchen und Hasen auf den Campingplätzen in Schillig und Hooksiel sowie auf Feldern. Dabei ist längst nicht jeder Jagdflug erfolgreich. Und die Falkner jagen nicht nur mit ihren Greifvögeln, sondern mit Hunden und Frettchen. Nur ein gut aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel aller führt zum Erfolg. Seit Jahren stellen die Jäger im Wangerland um Hegeringleiter Enno Schmidt ihre Reviere für die Beizjagd zur Verfügung. „Dafür sagen wir Danke“, betont Falkner Johann Klöpper.

