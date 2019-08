Freibad Jever öffnet zum 3. Hundeschwimmen

Anfang September schließt das Freibad Jever seine Tore – doch nach dem Erfolg in den ersten beiden Jahren gibt es danach auch in diesem Jahr wieder ein Hundeschwimmen zu machen: Am Samstag, 7. September, gehört von 14 bis 17 Uhr das Becken wieder den Hunden und ihren Haltern. Damit das Baden für die Hunde unbedenklich ist, wird einige Tage vorher nicht mehr gechlort. Für Menschen ist das Wasser dann auch noch unbedenklich und ausreichend sauber. Mit im Boot sind die Stadtverwaltung und der Förderverein, der die Einnahmen erhält. Haftung übernehmen weder die Stadt Jever noch die Veranstalter. Auf dem Gelände besteht Anleinpflicht, am Beckenrand natürlich nicht. Selbstverständlich sorgen alle Hundehalter dafür, dass Hinterlassenschaften aufgesammelt werden und die Hunde nicht in der Sandkiste tollen. Der Eintritt beträgt 2 Euro pro Hund.BILDer: