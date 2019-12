Frieden im Kleinen und im Großen

Das Friedenslicht aus Betlehem leuchtet auch im Rathaus: Am Freitag übergaben die fünf Franziskus-Pfadfinder Leif Lewandowski, Oke Janßen, Aileen Siegel und Kea John (von links), Diakon Fredo Eilts von der ev. Kirchengemeinde (hinten rechts) und Pfarrer Walter Albers von der kath. Pfarrei (hinten links) das Friedenslicht im Rathaus an Bürgermeister Jan Edo Albers. Dieser sieht darin ein „starkes und wertvolles Symbol, das vor allem in der jetzigen Zeit eine große Botschaft vermittelt“. Jeder kann mit einer Kerze oder Laterne das Friedenslicht abholen. Das Motto des Friedenslichts lautet in diesem Jahr „Mut zum Frieden“. Das Friedenslicht wird seit 1986 in Betlehem jährlich von einem Kind entzündet und in Wien am Dritten Advent an Pfadfinder aus ganz Europa weitergereicht. BILD: