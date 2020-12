Friesländer Trecker blockieren Aldi-Zentrallager in Hesel

Die Bauernproteste für faire Preise gehen weiter: „Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Die Zukunft beginnt jetzt!“, sagt Landwirtin Jennifer Oltmanns aus Schortens. Von Montagabend bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, haben Landwirte aus Friesland mit Hilfe der Landwirte aus Ostfriesland das Aldi-Zentrallager in Hesel blockiert. Rund 200 Schlepper machten alle Zufahrten dicht. Am Dienstagmorgen traf dann ein Schreiben ein, in denen der Aldi-Konzern versicherte, das verbindliche und konstruktive Gespräche stattfinden werden. Die Landwirte fordern „Fair Trade für heimische Landwirtschaft“ statt Dumpingpreise für Fleisch und Milchprodukte. BILDer:

