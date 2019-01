Friesland Plastikmüll im Meer steht beim traditionellen Frühjahrsputz in Friesland diesmal im Mittelpunkt: Am Freitag und Samstag, 29. und 30. März, sind die Bürgerinnen und Bürger – egal ob groß oder klein, alt oder jung – wieder aufgerufen, die Ärmel hochzukrempeln und auszuschwärmen, um Müll und Unrat aus der Landschaft zu sammeln. „Der Termin ist etwas spät, aber wir hoffen, dass er schneefrei ist“, sagt Stephan Heidemann vom Landkreis Friesland.

Hier können sich Gruppen/Einzelpersonen anmelden Bis 22. März nehmen die Rathäuser in Friesland Anmeldungen zum Frühjahrsputz am 29./30. März an:

• Jever: Tel. 04461/ 939240

• Schortens: Tel. 04461/ 982 130 oder 143

• Sande: Tel. 04422/ 95 88 13

• Wangerland: Tel. 04463/989111

• Bockhorn: Tel. 04453/ 708 29

• Varel: Tel. 04451/ 126 262 (vormittags)

• Zetel: Tel. 04453/ 935 215 Wilhelmshaven: TBW, Tel. 04421/16 46 11, E-Mail heike.galts@wilhelmshaven.de oder www.wilhelmshaven.de/tbw

Die direkten Küstenanrainer nehmen besonders die Strände und Dünen in den Blick: neben den Strandmüllboxen für Treibgut wie Netzteile und Seile, Kanister und Flaschen werden an bewirtschafteten Stränden zusätzliche Abfalleimer aufgestellt. Alle Strandbesucher sind aufgerufen, nicht nur ihren eigenen Müll mitzunehmen, sondern noch zwei Fundstücke zusätzlich aufzusammeln und zu entsorgen. Darüber hinaus sollen verstärkt Kioskbetreiber und Gastronomen darauf achten, dass sie Speise und Getränke möglichst so ausgeben, dass kein Abfall übrig bleibt.

Mit Blick auf den Müll im Meer findet die Eröffnung des 22. Frühjahrsputzes diesmal am 29. März am Strand von Dangast statt.

Aber nicht nur der Müll im Meer und am Strand soll bei der großen Müllsammelaktion beseitigt werden: In allen Ortschaften Frieslands und Wittmunds sowie in Wilhelmshaven sind die Menschen aufgerufen, aktiv zu werden. Zur Müllvermeidung bei den Sammelaktionen gibt es erstmals wiederverwertbare Holzzangen zum Aufsammeln von Müll statt Einmalhandschuhe.

Am Freitag schwärmen traditionell die Schulklassen und Kindergartengruppen aus, um rund um ihre Gebäude Müll zu sammeln. Am Samstag sind dann die Erwachsenen dran – sei es im Verein, in der Dorfgemeinschaft oder als Einzelperson: Jeder Helfer ist willkommen. Die Städte und Gemeinden versorgen die Müllsammler mit Müllsäcken – deshalb ist eine Anmeldung im jeweiligen Rathaus sinnvoll (siehe Infokasten).

2018 haben beim Frühjahrsputz in Friesland mehr als 5200 Personen Müll gesammelt – davon 4069 Kinder und Jugendliche. Sie trugen insgesamt 5,5 Tonnen Müll und fast 300 Kilogramm Altreifen zusammen – nämlich 29 Autoreifen und einen Treckerreifen.