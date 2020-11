3. Friesländer an Corona gestorben

Friesland Im Landkreis Friesland ist die 3. Person an Corona gestorben: Wie das Gesundheitsamt am Montagabend mitteilte, handelte es sich um eine 82-jährige Person, die positiv auf Corona getestet war und im Krankenhaus lag. Landrat Sven Ambrosy drückte den Angehörigen Mitgefühl und Anteilnahme aus. Er appelliert an alle Friesländer, sich an die Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen zu halten.

