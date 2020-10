Antrag auf vollen Unterricht

Friesland Nach dem Antrag von „Zukunft Varel“ an den Kreistag, sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 7. Oktober, mit der „Allgemeinverfügung Corona“ zu befassen, hat auch Janto Just (Bürger für Bürger) einen Antrag an den Kreistag nachgelegt: Er fordert die sofortige Aufhebung des Schichtbetriebs in Frieslands Schulen. Zudem schlägt er vor, ein Maßnahmenszenario für die Schulen nach Ampel-System und Warnstufen zu entwickeln – Vorbild soll die Corona-Warnampel des Landes sein. „Ziel ist, zumindest für die Zukunft zu differenzierteren Maßnahmen nach einheitlichen und für jedermann nachvollziehbaren Kriterien zu kommen“, so Just.

Auch der Kreiselternrat hat seine Forderung nach sofortiger Aufhebung des Schichtbetriebs erneuert, da das Infektionsgeschehen einen so drastischen Eingriff flächendeckend für alle Schulen nicht rechtfertige.

Der Landrat hatte am Montag angekündigt, dass die Kreisverwaltung kurzfristig überprüfen will, ob der Schichtbetrieb „abgemildert“ werden könne. „Wir werden wie bisher täglich die Entwicklung der Fallzahlen und Verdachtsfälle neu bewerten und mögliche Verbreitungswege tagesaktuell betrachten“, hieß es auf Nachfrage beim Kreis.