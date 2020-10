Brustkrebs: Petition im Ausschuss

Friesland /Berlin Wenn an diesem Montag, 25. Oktober, der Petitionsausschuss des Bundestags tagt, wird es spannend für die Landfrauen Friesland-Wilhelmshaven: Ab 13 Uhr behandelt der Petitionsausschuss die Forderung nach einer Ausweitung des Mammografiescreenings zur Brustkrebs-Früherkennung auf 75 Jahre. Landfrau Anke Eden-Jürgens und Dr. Gerold Hecht vom Screening-Büro Nordwest in Wittmund wird über „Mammobis75“ vortragen.

Bereits im März hatten die Landfrauen kistenweise Unterschriften per Kurier nach Berlin gesandt. 80 451 Unterschriften hatten die Landfrauen in Friesland-Wilhelmshaven und die Gleichstellungsbeauftragten für ihre Petition „mammobis75“ sowohl auf Papier als auch online zusammenbekommen. Die Landfrauen fordern die Anhebung der Altersgrenze für Mammografie-Screening von 69 auf 75 Jahre. Gern hätten sie alle am Petitionsausschuss teilgenommen – doch das lässt die Corona-Krise nicht zu.

Life-Stream der Petitionsausschuss-Sitzung (ab 12 Uhr) unter www.bundestag.de/mediathek