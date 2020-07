Busverkehr Auf Der Ostfriesischen Halbinsel: In den Ferien mit dem Sommer-Ticket mobil

Friesland In vielen Bereichen herrscht beim Verkehrsverbund Ems-Jade fast schon wieder Normalbetrieb: „Unsere Buslinien und Fahrgäste haben sich sehr gut auf die Corona-Hygienemaßnahmen eingestellt“, sagt Rieke Tamminga, Geschäftsstellenleiterin des Verkehrsverbunds Ems-Jade (VEJ): „Manches läuft schon wieder halbwegs normal wie in Zeiten vor Corona.“

So haben die Service-Center in Leer, Emden, Aurich und Jever seit geraumer Zeit ihre Schalter wieder für den Kundenbetrieb geöffnet. Dennoch können Busfahrkarten auch wieder in den meisten VEJ-Bussen direkt beim Fahrer gekauft werden.

Das Sommerferien-Ticket für Schüler und Jugendliche ist ab sofort ebenfalls wieder erhältlich. „Allerdings müssen wir natürlich weiter genau darauf achten, dass die Corona-Vorschriften eingehalten werden“, betont Tamminga

Angst vor etwaigen Engpässen oder gar überfüllten Bussen brauchen die Fahrgäste nicht zu haben. Selbst wenn nach den Ferien sämtliche Schulen auf der ostfriesischen Halbinsel mit regulärem Vollbetrieb starten sollten – das ist längst noch nicht entschieden –, werde der VEJ entsprechende Lösungen finden.

Das Sommerferien-Ticket gibt es für alle, die zum Ferienbeginn nicht älter als 19 Jahre sind. 16- bis 19-Jährige benötigen für den Kauf einen Altersnachweis. Für 15-Jährige und Jüngere ist das nicht erforderlich. Das Ticket kostet 33 Euro und gilt vom 16. Juli bis 26. August in Bussen und Nahverkehrszügen (jeweils 2. Klasse) sowie in Straßen und Stadtbahnen in Niedersachsen und Bremen. Fahrten zum Hamburger Hauptbahnhof sind mit einer entsprechenden Zusatzkarte ebenfalls inklusive. Das Ticket ist in den Mobilitätszentralen in Aurich, Leer, Jever und Emden erhältlich.

Der VEJ appelliert an Fahrgäste, sich an die Corona-Regeln zu halten und die Maskenpflicht zu befolgen.