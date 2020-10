Corona: 7-Tages-Inzidenz steigt auf 36,47

Friesland Die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises Friesland ist am Freitag auf 36,47 pro 100 000 Einwohner gestiegen und liegt damit über dem Wert von 35, der laut der Corona-Warn-Ampel des Landes die Warnstufe Gelb markiert und Einschränkungen nach sich ziehen würde. „Allerdings ist die 7-Tages-Inzidenz des Landesgesundheitsamts laut der aktuellen Neufassung der Corona-Verordnung des Landes maßgeblich für die Anwendung von verschärften Regeln“, sagt Frieslands Landrat Sven Ambrosy. „Und die liegt noch bei 34,4“, erklärt er.

Der Kreis meldet die Fälle ans Landesgesundheitsamt, dort fließen sie in die Statistik ein, die sich auf einen bestimmten Zeitpunkt des Vortrags bezieht. „In unserer Inzidenzberechnung sind dagegen weitere, aktuelle Fälle berücksichtigt“, so Ambrosy.

Nach Einschätzung des Gesundheitsamts Friesland handelt es sich bei den akuten Fällen aber um ein stabiles Infektionsgeschehen, das die Mitarbeiter im Griff haben. „Kontaktpersonen sind in Quarantäne, Infektionsketten konnten nach derzeitigem Kenntnisstand durchbrochen werden“, sagt der Leiter des Gesundheitsamts Dr. Thomas Fuchs. „Wir gehen deswegen nun erstmal davon aus, dass die Zahlen über das Wochenende wieder runtergehen“, sagt Ambrosy. Denn die akuten Fälle seien deutlich abgrenzbar, so dass derzeit nicht von einer weiteren Dynamik des Infektionsgeschehens auszugehen sei.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Lockdown ab Montag

Daher verzichtet der Kreis zunächst auf weitere Maßnahmen – auch weil ab Montag, 2. November, der bundesweite Lockdown in Kraft tritt. In diesem Zusammenhang appellierte Ambrosy an die Friesländer bereits an diesem Wochenende freiwillig die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und die Corona-Regeln einzuhalten. „Das würde uns allen sehr helfen und zur Eindämmung des Virus beitragen“, sagte er.

Denn: „Sollten die Zahlen gegen unsere Hoffnung über das Wochenende doch weiter steigen, dann müssten wir Anfang der Woche mit einer Allgemeinverfügung darauf reagieren“, sagt Ambrosy. Der Entwurf werde derzeit vorbereitet. Die Allgemeinverfügung soll aber vor Inkrafttreten mit Verantwortlichen, darunter der Arbeitskreis Schule, besprochen werden.

Anders als Ende September, wo die Inzidenz zuletzt um 35 lag, stuft der Kreis das aktuelle Infektionsgeschehen in seiner eigenen Warnampel ebenfalls bei Gelb ein. „Ende September war die Situation eine andere. Da war das Infektionsgeschehen sehr dynamisch und es war nicht so klar, wo welche Infektion herkam“, so Ambrosy. Deswegen war das Infektionsgeschehen damals bei Warnstufe Orange einsortiert worden und hatte entsprechende Maßnahmen nach sich gezogen, erklärt er.

„Die Fälle aus dieser Woche können wir überwiegend auf Familientreffen zurückführen“, sagt der Leiter des Dezernats Recht und Ordnung Bernd Niebuhr. „Der Ersteintrag des Virus in die Familien kam nach derzeitigem Kenntnisstand von außerhalb“, sagt Ambrosy.

Lob für Gesundheitsamt

Erneut lobte er die Arbeit des Gesundheitsamts: „So wie es derzeit aussieht, ist es zum dritten Mal gelungen, die Infektionsketten von Sars-Cov-2 zu durchbrechen. Ihr macht einen super Job.“

Dashboard unter bit.ly/jevcovid