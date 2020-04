Corona-Krise: Aufruf: Zeigt her eure schönsten Gesichtsmasken!

Friesland Das Tragen einer „einfachen Mund-und-Nasen-Bedeckung“ ist ab heute im Nahverkehr und beim Einkaufen Pflicht. Allerdings muss sich niemand eine professionelle Atemschutzmaske kaufen. Mit der Maskenpflicht ist „auch das Tragen eines Schals oder eines Tuchs gemeint“, betonte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Schon damit könne man andere vor größeren Tröpfchen schützen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass ein Stoffstück vor Mund und Nase vor allem ein Fremd- und kein Selbstschutz ist.

Hier gibt es es Masken im Nordwesten Auf dem Internet-Portal „Gemeinsam im Nordwesten“ der Nordwest-Zeitung gibt es als zusätzlichen Service eine Kategorie für Schutzmasken. Private und gewerbliche Anbieter können sich dort kostenfrei eintragen. Auf einer Karte können die Nutzer ganz einfach nach Masken-Anbietern in ihrer Nähe suchen. Der Link zum ortal: www.gemeinsam-im-nordwesten.de

Auch wenn manche die Zeiten eher als düster empfinden, gibt es Menschen, die auch in Krisenzeiten versuchen, sich kreativ auszutoben und so etwas Farbe ins Leben und ein Lächeln ins Gesicht ihrer Mitmenschen zu bringen. Wie schützen Sie Ihre Mitmenschen und sich selbst? Mit einem lustigen Modell, handgemacht oder gekauft, ist Ihre Maske gruselig oder ein interessantes Unikat?

Ein Bild geschickt hat bereits Manuela Hanschen. „Normale Masken finde ich zu langweilig, deswegen habe ich eine sehr gute Freundin gefragt, die sehr gern näht, ob sie mir eine Maske anfertigt“, schrieb sie. Gesagt getan. „Einhorn und Glitzer waren Pflicht.“ Hanschen finde, dass Maskenpflicht das beste an der gesamten Krise sei. „Die Menschen werden wieder kreativ. Das finde ich klasse.“

Beruflich eine Maske tragen muss Kirstie Rubycz aus Wilhelmshaven. „Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeite in der stationären Pflege“, schrieb sie dem „Gemeinnützigen“. 90 Masken habe sie für sich und ihre Kollegen hergestellt. „Alles natürlich relativ neutral für den Arbeitsalltag.“ Privat wollte sie mit ihrer „Joker“-Maske ein bisschen mehr auffallen. „Etwas abwechslungsreiches zur Arbeit muss man ja auch haben“, sagt Kirstie Rubycz.