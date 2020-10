Corona-Maßnahmen: Friesland führte eine eigene Ampel ein

Die Corona-Warnampel Frieslands

Grün – 7-Tages-Inzidenz unter 20 und Gelb – 7-Tages-Inzidenz von 20 bis 35: Beobachtung des Infektions-Geschehens, Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Regeln – Maskenpflicht in Geschäften und dort, wo kein Abstand gehalten werden kann – und Aufklärung.

• max. 25 Personen in Privatwohnungen und max. 50 privat unter freiem Himmel

• max. 100 Personen im öffentlichen Raum, in Vereinsheimen, Gaststätten

• Maskenpflicht

Orange – 7-Tages-Inzidenz von 36 bis 50:

• max. 15 Personen privat und in Vereinen

• max. 25 in öffentlich zugänglichen Räumen

• zusätzliche Maskenpflicht auch unter freiem Himmel Der Landkreis kündigt in einem solchen Fall verschärfte Regelungen an.

Rot – 7-Tages-Inzidenz ab 50:

• weitere Kontaktbeschränkungen

• Sperrstunde

• zusätzliche Maskenpflicht

• kreisweiter Lockdown