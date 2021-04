Corona-Schutzimpfung: Friesländer 70plus erhalten Impfpost vom Landkreis

Hannover/Oldenburg

Partei lehnt Corona-Politik des Bundes ab „Die Basis“ sammelt ihre Kräfte – auch im Nordwesten

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg kam die neue Partei „Die Basis“ auf 1,0 Prozent der Stimmen. Nun tritt die Ansammlung von Corona-Kritikern auch bei der Bundestagswahl und den Kommunalwahlen in Niedersachsen an.