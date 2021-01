Corona-Schutzimpfung in Friesland: 1000 Dosen reichen für den Anfang in den Heimen

Friesland Der Landkreis Friesland rechnet damit, dass das Corona-Impfzentrum in Roffhausen kommende Woche in Betrieb gehen kann – wenn denn das Land erneut Impfstoff zu verteilen hat.

Dann sollen in Roffhausen auch Friesländer hohen Alters außerhalb von Seniorenheimen die Schutzimpfung gegen Corona erhalten. „Wir erhalten täglich unzählige Anfragen zur Terminvereinbarung“, berichtet Uwe Nitsche vom Landkreis, der das Impfzentrum leitet.

Hotline des Landes Das Land Niedersachsen hat eine Hotline zur Corona-Impfung freigeschaltet: 0800 9988665 ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr erreichbar. Termine für Corona-Impfungen werden ebenfalls zentral vom Land vergeben. Aber: Da zurzeit noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und noch offen ist, wann die Impfzentren in Betrieb gehen können, ist die Terminvergabe noch nicht freigeschaltet. www.niedersachsen.de/coronavirus

„Doch für die Terminvergabe zur Impfung ist zentral das Land zuständig“, betont er. Im Impfzentrum selbst läuft nur die Terminvergabe und Einsatzplanung der mobilen Impfteams.

Impfung in Holtriem: Helma Dembeck. BILD: Landkreis Impfung in Holtriem: Helma Dembeck. BILD: Landkreis Impfung Wittmund Im Landkreis Wittmund sind am Dienstag wie geplant die Corona-Impfungen gestartet: Die mobilen Teams impften 101 Personen in zwei Einrichtungen in Holtriem und Esens. An diesem Mittwoch werden weitere 110 Senioren in zwei Einrichtungen gegen Corona geimpft.

Die Impfteams der Johanniter starteten am Montag mit den ersten Impfungen in den 21 Senioreneinrichtungen in Friesland; zum Start hatten sie ein etwas kleineres Heim im Südkreis ausgewählt. „Auch wir müssen die Abläufe einüben“, sagte Teamleiter Jonathan Fischer. Bis Ende der Woche sollen gut 600 der knapp 2500 Senioren und Mitarbeiter in den Pflegeheimen die erste Impfung erhalten haben.

In Friesland waren dazu am Wochenende 1000 Dosen des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer eingetroffen. Die werden nun schnellstmöglich verimpft. In drei Wochen steht dann für alle Impflinge die zweite Impfung an.

„Impfschutz besteht bei dem Biontech/Pfizer-Impfstoff tatsächlich erst gut 7 Tage nach der zweiten Impfung“, erklärt Dr. Andreas Klose von der Kassenärztlichen Vereinigung. Vermutet werde, dass etwa 14 Tage nach der ersten Impfung schon leichter Schutz besteht – „möglicherweise verläuft eine Corona-Infektion damit schon leichter“, sagt er. Allerdings reichten die Erfahrungen mit der Corona-Impfung noch nicht aus, um definitive Aussagen treffen zu können.