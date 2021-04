Corona-Schutzimpfung in Friesland: Impfquote jetzt schon bei 10,98 Prozent

Nach Ostern: Impfstart in Praxen

Nach Ostern, am Mittwoch, 7. April, soll auch in den Arzt- und teilweise Facharztpraxen eine Corona-Schutzimpfung möglich sein. „Wir müssen aber übertriebene Hoffnungen deutlich dämpfen“, so Klaus-Peter Schaps von der Kreisstelle Wilhelmshaven der Kassenärztlichen Vereinigung.

So sei bisher nicht garantiert, dass der Impfstoff rechtzeitig in den Praxen eintrifft; außerdem entfallen auf jede Arztpraxis nur etwa 18 Dosen. „Wie in den Impfzentren fehlt es bisher an ausreichend Impfstoff. Daran kann auch der Impfstart in den Hausarztpraxen nichts ändern“, so Schaps.

In den Arztpraxen wird strikt nach Coronaimpfverordnung geimpft: zunächst die über 80-Jährigen der Priorität I – es handelt sich vor allem um bettlägerige Patienten, die zu Hause gepflegt werden. Danach sollen gemäß Verordnung die Patienten über 70-Jährige geimpft werden. Schaps rät Impflingen, die bereits einen Impftermin im Impfzentrum haben, den auf jeden Fall wahrzunehmen – „beim Arzt geht es nicht schneller“.