Der große Landkreis-Check: Wie gern leben Sie in Friesland?

Friesland Wie gern wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? Gefällt Ihnen die Natur? Das gastronomische Angebot? Gibt es genug Möglichkeiten zur Naherholung und wie schätzen sie die Kinderbetreuung und die medizinische Versorgung in Ihrer Gemeinde ein? Gibt es genug Einkaufsmöglichkeiten? Gemeinsam mit dem Oldenburger Unternehmen Umfrageheld haben wir einen Fragenkatalog zu verschiedenen Themen rund um die Lebensqualität in Friesland zusammengestellt.

Noten von eins bis zehn

In dem Online-Fragebogen können Sie für Ihre Gemeinde für jedes einzelne Thema eine Note von eins bis zehn vergeben. Haben Sie zu einem Punkt keine Meinung, können Sie ihn einfach überspringen.

Ab sofort können alle Friesländer ihre Bewertungen abgeben. Die Umfrage ist selbstverständlich anonym, Rückschlüsse auf Ihre Identität sind nicht möglich. Erhoben wird lediglich der Wohnort, die Altersgruppe, das Geschlecht, der Familienstand und ob Kinder im Haushalt leben. Trifft letzteres zu, kommen noch Fragen zum Thema Kinderbetreuung hinzu. Zum Schluss der Umfrage haben Sie außerdem die Möglichkeit, noch selbst Anregungen, Wünsche und Themenvorschläge zu formulieren.

Die Umfrage läuft über einen Zeitraum von drei Wochen. Bis zum 20. Juni können Sie also daran teilnehmen. Danach machen sich Experten daran, alle gesammelten Daten auszuwerten. Ab dem 3. Juli werden wir die Ergebnisse schließlich in einer größeren Serie in der NWZ vorstellen – Gemeinde für Gemeinde. Und natürlich werden wir uns auch danach um die Themen kümmern, die aus dem Friesland-Check hervorgegangen sind.

Ergebnisse im Juli

Damit die Ergebnisse wirklich aussagekräftig sind, brauchen wir Ihre Mithilfe, denn je mehr Menschen dabei mitmachen, desto aussagekräftiger werden die Daten. Sie zeigen am Ende, wo welche Gemeinde ihre Stärken hat, aber auch, wo es Handlungsbedarf gibt. Gleichzeitig ergibt sich so eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Gemeinden. Und vielleicht finden sich für manche Probleme ja sogar Lösungen, die man anderen Orten zur Nachahmung empfehlen kann.

Aus den Ergebnissen lassen sich sicher auch Fragestellungen für die Politik und die Verwaltung ableiten. Das macht den Friesland-Check vor den Wahlen im September besonders spannend.

Nicht zuletzt ergibt sich daraus auch ein sportlicher Charakter: In welcher Gemeinde stimmen die meisten Menschen ab? Und wo findet man die zufriedensten Friesländer?

Mitmachen können Sie ab sofort bis einschließlich 20. Juni unter https://www.umfrageheld.de/s/zbymrsqw