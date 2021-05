Der große Landkreis-Check: Wie gern leben Sie in Friesland?

Der Friesland-Check

Die Teilnahme: Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und beantworten Sie unsere Online-Umfrage: Es geht um Lebensqualität, Verkehrsanbindung, Einzelhandel, Familienfreundlichkeit, Freizeitmöglichkeiten, Sicherheit und Verkehr. All das kann auf einer Skala von eins bis zehn für die jeweilige Gemeinde bewertet werden.

Besonders gespannt sind wir auf Ihre Anregungen, Wünsche und Vorschläge zur Lebensqualität in Friesland – die dürfen Sie in der Umfrage, aber auch gern per E-Mail an red.jever@nwzmedien.de schicken. Die Umfrage ist anonym, lediglich Alter, Geschlecht und Familienstand werden abgefragt.

Die Online-Befragung geht über drei Wochen bis 20. Juni. Alle Ergebnisse werden wir dann vom 3. bis 17. Juli ausführlich vorstellen.

Hier geht’s zur Umfrage des Friesland-Check: www.umfrageheld.de/s/zbymrsqw