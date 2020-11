Düngerecht für Halter von Pferden

Friesland Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet ein Webseminar zum Thema Aufzeichnungspflichten in der Pferdehaltung, Düngerecht und Mistlagerung an. Das Webseminar findet am Dienstag, 15. Dezember, 19 bis 20 Uhr statt. Anmeldungen sind erforderlich bei Berit Hartig, Tel. 05371/ 94549-15. Die Kosten betragen 29 Euro. Die Teilnehmer brauchen nur den normalen Lautsprecher am Computer, aber weder Kamera noch Mikrofon.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen