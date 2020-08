Ersatz für Osterfeuer dieses Jahr

Friesland Noch in diesem Jahr sollen als Ersatz für die im April wegen der Corona-Pandemie abgesagten Osterfeuer-Veranstaltungen in Friesland Traditionsfeuer stattfinden. Das kündigte Landrat Sven Ambrosy am Donnerstagnachmittag im Kreis-Umweltausschuss an. Dieser tagte in Varel. Der Termin stehe noch nicht fest. Das liege auch daran, dass die Zahlen der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen derzeit wieder steigen würden.

Die ausgefallenen Osterfeuer hätten in Friesland auch dazu geführt, dass bei den Bürgern vermehrt Strauch- und Grünschnitt liegengeblieben ist. Das hat zuletzt im Südkreis für Ärger gesorgt. Denn im Wertstoffhof Hohenberge wird nur noch Abfall kostenfrei angenommen, der nicht in die Biotonne passt („ab einer Armlänge“). Kleinerer Bioabfall muss in Papiertüten umgefüllt werden, die bislang 1,80 Euro, künftig 70 Cent kosten und vor Ort gekauft werden müssen. Nun zeichnet sich allerdings eine Lösung ab.