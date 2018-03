Friesland Er enthält Infos über die Jugendzentren in Friesland, die Angebote der Vereine speziell für Jüngere, listet Beratungsstellen auf und gibt jede Menge Freizeittipps: Zum fünften Mal haben die Jugendzentren in Jever, Schortens, Sande und Wangerland, Varel, Bockhorn und Zetel den Freizeitplaner „Wo gehst du hin. . . in Friesland“ herausgegeben.

„Wo gehst du hin. . .“ Der Freizeitplaner liegt in allen Jugendzentren im Landkreis, in den Rathäusern und vielen anderen öffentlichen Einrichtungen zum Mitnehmen aus. Die Auflage von 1500 Stück wurde von allen Jugendzentren in Friesland zusammen mit Landkreis und Weser-Ems-Bus finanziert.

Das praktische Heftchen zeigt kompakt und informativ auf 67 Seiten die gesamte Bandbreite an Freizeitmöglichkeiten in Friesland auf. „Ziel war, die Informationen über Jugendzentren, Freizeittipps und -angebote, Beratungsstellen und vieles mehr für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, aber auch für Eltern und Lehrer übersichtlich in einem Heft zu haben“, erklärt Jörg Westphal von der Jugendpflege Wangerland.

Gemeinsam mit seinen Kolleginen Anke Gerdes-Goroncy vom Jugendzentrum Sande und Dagmar Assing vom Jugendhaus Jever hat er bei der Zusammenstellung des Freizeitplaners darauf geachtet, dass Jugendliche Antworten auf viele Fragen erhalten: „Jedes Jahr werden neue Themen, die Jugendliche interessieren, aufgenommen und gemeinsam bearbeitet“, sagt er.

Zusammen mit den Jugendlichen wurden zudem Termine, Beratungsstellen und Freizeitaktivitäten herausgesucht. Neu in diesem Heft sind Infos über E-Shishas, zur Ausweispflicht, zu Fahrprüfungen und über den Umgang mit „Fake News“. Weiter gibt es Infos zu den Themen Mobbing, Work and Travel und rechtliche Tipps für Ferienjobs. Ebenfalls in diesem Heft gibt es Hinweise auf die „Tafeln“ in der Region sowie Knigge-Tipps für ein gutes Miteinander.

Und das Jugendparlament Friesland wird ebenfalls vorgestellt.

Das Ganze wird ergänzt durch bewährte Themen wie die Juleica-Ausbildung, Bufdi, FSJ, Bildungspaket, Arbeitsloseninitiative, Job/Arbeit, Rat und Unterstützung, Beratungsstellen für Jugendliche, Notfallnummern. Nicht zu vergessen die Übersicht über Feste und Veranstaltungen, Freizeitangebote in Friesland – „und natürlich für viele Jugendliche wichtig: die Discos und der Fahrplan der Nachteule“. Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Themen farblich unterlegt.

Erstmals wurde der Freizeitplaner mit einem QR-Code versehen – so kann er ganz einfach aufs Smartphone heruntergeladen werden.