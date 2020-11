Landfrauen: Der Weg in die Selbstständigkeit

Friesland Dr. Sabina Fleitmann aus Zetel bietet am Donnerstag, 19. November, von 16 bis 19.30 Uhr einen Online-Workshop für Frauen an, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Dr. Sabina Fleitmann ist eine von acht ehrenamtlichen Gründungslotsinnen des Landfrauenverbands Weser-Ems. Fleitmann ist als Freiberuflerin unterwegs und möchte Frauen ermutigen, ihre eigenen Unternehmen zu gründen. Sie zeigt, was dazu nötig ist. Der Kursus ist kostenlos.

Mehr Infos und Anmeldung: landfrauenverbandweser-ems.de/index.php/selbst-ist-die-frau