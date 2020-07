Neuer Wahltermin: Jugendliche vor: Im Jugendparlament etwas bewegen

So funktioniert es

Die Wahl des Jugendparlaments findet vom 2. bis 21. November an den weiterführenden Schulen Frieslands statt.

Die Kandidaten müssen bei Wahlbeginn zwischen 13 und 21 Jahre alt sein und mindestens drei Monate in Friesland gemeldet sein. Die Bewerbungsunterlagen müssen am 15. September im Kreisamt in Jever, Lindenallee 1, vorliegen.

Bewerbungsunterlagen – Bewerbungsbogen, Unterstützerliste und Einverständniserklärung – sowie weitere Infos stehen auf der Webseite des Jugendparlaments:

jugendparlament-friesland.de