Redaktion: Ein Friesland-Team mit zwei Standorten

Friesland Eine Friesland-Redaktion der Nordwest-Zeitung an zwei Standorten: Zum 1. Oktober hat Redakteurin Melanie Hanz (49) die Gesamtleitung in Friesland mit den Redaktionen des „Gemeinnützigen“ in Varel und des „Jeverland-Boten“ in Jever übernommen. Damit einher ging die Auflösung der Agentur Hanz, die bisher freiberuflich für die Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft den „Jeverland-Boten“ betreut hat.

Das Redaktions-Team des Jeverland-Boten behält wie bisher seinen Sitz Am Kirchplatz in Jever. In Varel hat die Redaktion ihren Sitz an der Schlossstraße. Für Sie berichten aus Friesland Traute Börjes-Meinardus, Sandra Binkenstein, Oliver Braun, Henning Busch, Christopher Hanraets, Melanie Hanz und Rahel Wolf. Die Redaktionssekretariate betreuen Kirsten Homola und Petra Pflug. Neu dabei ist Svenja Gabriel-Jürgens, die ihr Volontariat bei der NWZ beendet hat und nun als Redakteurin ins Team gewechselt ist.

