Silvester-Feuerwerk: Konkrete Verbote nur an wenigen Orten auf Wangerooge und im Wangerland

Friesland Zur neuen Böller-Verordnung des Landes hat der Landkreis Friesland eine ergänzende Allgemeinverfügung erlassen: Darin sind die Orte festgelegt, an denen Silvester-Feuerwerk verboten ist. Betroffen sind von den Verboten allerdings nur Wangerooge und das Wangerland – „für die Städte Jever, Schortens und Varel sowie die Gemeinden Bockhorn, Zetel, und Sande werden keine Örtlichkeiten für ein Verbot festgelegt, da sich dort keine Regelungsnotwendigkeit ergibt“, heißt es aus dem Kreisamt.

In der Corona-Verordnung des Landes ist bereits geregelt, dass Feuerwerk am 31. Dezember und 1. Januar und das Mitführen von Krachern „auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (...) sowie auf belebten öffentlich zugänglichen Flächen untersagt“ sind. So sollen „Ansammlungen von Menschen“ unterbunden werden.

Ausdrücklich verboten wird per Allgemeinverfügung des Landkreises nun Feuerwerk an folgenden Orten: • Wangerland: Hohenkirchen: Bismarckplatz, Fischelteich, Brücke Wangermeer. Hooksiel: Fußgängerzone Lange Straße, Wochenmarktplatz, Garten der Generationen, Alter Hafen, Skatepark Horumersiel: Goldstraße, Deichstraße, Dorfplatz Schillig: Schillighörn • Wangerooge: Zedeliusstraße von der Ecke Friedrich-August-Straße bis zur Oberen Strandpromenade und Untere Strandpromenade.

Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr weist zudem darauf hin, dass Feuerwerk am Deich ohnehin untersagt ist: Der Deich gehört zur Zwischenzone des Nationalparks Wattenmeer.