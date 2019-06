Friesland Die zweite Stadtradel-Woche im Landkreis Friesland hat begonnen: Seit 1. Juni sind alle Friesländer aufgerufen, das Auto öfters stehen zu lassen und stattdessen aufs Rad umzusatteln. Die gefahrenen Kilometer werden gesammelt und fließen in die Stadt- und Gemeinde- sowie Landkreiswertung ein. Jever, Sande, Schortens, Wangerland und Zetel beteiligen sich.

Am Dienstag, Tag elf des Stadtradelns, stand der Kilometerzähler für Friesland auf 52 749 gefahrenen Kilometern – laut Berechnung der Kampagne wurden dadurch 7 Tonnen CO2 vermieden.

78 Teams sind frieslandweit auf dem Fahrrad unterwegs, das entspricht 465 aktiven Radfahrern. Noch bis zum Ende des Stadtradelns am 21. Juni können sich Radler beteiligen, sich online registrieren und ihre gefahrenen Kilometer eintragen.

Am eifrigsten Kilometer gesammelt haben bisher die Jeveraner: Stand Dienstagnachmittag kamen sie auf 23 851 Kilometer. Die Radler im Wangerland haben 10 019 Kilometer zum Gesamtergebnis beigetragen, die Schortenser 9573, Sande 5854 und Zetel 3204. Allerdings: Viele Radler haben ihre Kilometer vom langen Pfingst-Wochenende noch gar nicht eingetragen; der Kilometerstand ändert sich von Tag zu Tag.

Nach Stadtradeltouren am Samstag in Jever mit Fahrradbeauftragtem Ingo Borgmann und der Siedlergemeinschaft Sande – insgesamt waren knapp 40 Radler bei Wind und Wetter unterwegs – findet die nächste große Fahrradaktion im Rahmen des Stadtradelns am Samstag, 15. Juni, statt: Dann gibt es eine Sternfahrt aus Friesland zum Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.

Die Sander haben dann für Sonntag, 16. Juni, eine weitere Stadtradeltour geplant: Um 14 Uhr lädt der Bürgerverein Sande zur Radwanderung in den Upjeverschen Forst ein. Treffpunkt ist die Friedens-Eiche auf dem Marktplatz.