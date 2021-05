Wahlkreis 26 Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven: Bundestagswahl: FDP kürt Hendrik Theemann

Friesland Die FDP im Wahlkreis 26 Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven geht mit Hendrik Theemann (Jever) als Kandidat in den Bundestagswahlkampf. Die Wahlkreismitgliederversammlung kürte den 51-jährigen Berufssoldaten am Mittwoch in Horumersiel zum Bundestagskandidaten. „2017 haben wir den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft. Diesen Erfolg möchte ich mit Euch in diesem Jahr nicht nur wiederholen, wir wollen noch besser werden“, sagte Theemann.

