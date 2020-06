Arbeitsloseninitiative: Für Arbeitslose und Ratsuchende wieder vor Ort

Friesland /Wilhelmshaven Die Arbeitsloseninitiative (ALI) berät ab 22. Juni wieder vor Ort in Friesland und Wilhelmshaven; das Angebot wird zudem durch telefonische Beratung weiter ausgebaut.

Ab Montag, 22. Juni, können Ratsuchende nach telefonischer Terminabsprache wieder vor Ort in Jever, Sande, Schortens und Varel sowie in Wilhelmshaven bei Einhaltung der Abstandsregelung und dem Tragen einer Maske die Beratung der ALI aufsuchen. Das coronabedingte telefonische Beratungsangebot wird weiter aufrechterhalten. So sollen möglichst viele Ratsuchende unterstützt werden können.

Die ALI berät telefonisch am Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie jeden 1. und 3. Dienstag im Monat von 9 bis 12 Uhr.

Terminabsprachen zur Vor-Ort-Beratung sowie die telefonische Beratung sind unter der Nummer 04421/98 21 000 möglich.

Beratungszeiten der Arbeitslosenhilfe Der Verein der Arbeitslosen in Wilhelmshaven/Friesland, Rheinstraße 118, Wilhelmshaven ist zu erreichen unter Tel. 04421/ 98 21 000 oder E-Mail ali.whv-fri@t-online.de Er bietet Beratung im Sozial- und Arbeitsrecht an: zu Arbeitslosengeld I, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Grundsicherung im Alter, Rente,Krankheit, Schwerbehinderung,Kündigungen, Bewerbungen,Arbeitszeugnisse, Erziehungszeit, Mutterschaft Beratungen finden statt in:

• Jever: Jugendhaus, Dr. Fritz-Blume-Weg. 2, jeden 1. und 3. Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr

• Sande: Jugendzentrum, Hauptstraße 78, jeden 2. und 4. Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr

• Schortens: Bürgerhaus, Weserstr.1, jeden 1. und 3. Montag von 14.30 bis 16.30 Uhr

• Varel: Alte Börse, Drostenstraße 11, jeden 1. und 3. Dienstag von 9 bis 12 Uhr

• Wilhelmshaven: Gewerkschaftshaus, Rheinstraße 118, jeden Montag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr ali-whv-fri.de

Mehr Infos unter www.ali-whv-fri.de