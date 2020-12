Impfzentren: Standorte stehen fest

Friesland /Wilhelmshaven Wilhelmshaven bringt als Impfzentrum den ehemaligen Aldi an der Güterstraße 48a auf den Weg; der Landkreis Wittmund plant sein Impfzentrum in der Jugendherberge Esens einzurichten; und der Landkreis Friesland wird in der ehemaligen Förderschule in Roffhausen die Impfungen gegen Corona vornehmen. Bisher werden dort Corona-Tests durchgeführt – sobald das Impfzentrum in Betrieb geht, wird dafür ein neuer Standort eingerichtet, teilte der Landkreis mit.

Wann in den Impfzentren geimpft wird, ist noch nicht klar – startklar müssen sie laut Vorgabe des Landes aber am 15. Dezember sein. Weitere Details, wie sich Bürgerinnen und Bürger einen Termin holen oder wie lange die Impfzentren betrieben werden sollen, müssen beim Land noch geklärt werden.

Ausschlaggebend für die Wahl der Impf-Standorte waren zum einen gute Erreichbarkeit und ausreichend Parkplätze, zum anderen Platz: die Impfteams benötigen für die vorgegebenen Abläufe Räume für Wartezonen, Anmeldungsbereich, Arztraum, Impfbereich, Sanitätsbereich, Materiallager, Verwaltungsräume und Personalräume.

