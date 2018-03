Friesland /Wilhelmshaven Der selbst ernannte Marlowe des Nordwestens ermittelt wieder: Am 15. März erscheint der zweite Küstenkrimi von Olaf Büttner. In „Friesenguru“ schickt der Wilhelmshavener Autor, der in Schillig lebt, Haven-Detektiv Reent Reents undercover in eine Sekte.

Dort kommt er dunklen Geheimnissen auf die Spur: Ist die Frau des Sektenführers tatsächlich die Inkarnation des Seewiefken, der rachsüchtigen Meerjungfrau, die das Wangerländer Wappen ziert?

Wie in „Friesenschwindel“ lässt Büttner seinen Meisterdetektiv gleichermaßen eitel wie umständlichen und letztlich rührend selbst erzählen. Und am Ende muss Reent Reents zusehen, dass er nicht bald selbst tot im Swimmingpool treibt.

„Friesenguru“ (ISBN 978-3-7408-0283-7) erscheint am 15. März und kostet 10,90 Euro. Die Premierenlesung hält Olaf Büttner am Donnerstag, 19. April, in der Buchhandlung Friedel Prien, Posener Straße 61 in Wilhelmshaven. Beginn ist um 19.30 Uhr.