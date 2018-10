Friesland /Wilhelmshaven Das neue Programm der Landfrauen Friesland-Wilhelmshaven ist bunt und vielfältig: „Wie unser Vereinsleben“, sind sich Anke Eden-Jürgens, Berit Behrends und Heike Langediers einig. Wie das Programm aussieht, haben die Frauen des Kreisverbands vorgestellt.

Los geht’s am Sonntag, 14. Oktober: da sind die Landfrauen wieder auf dem Brüllmarkt mit ihrem Teezelt vertreten. Das Besondere: es gibt eine Fotobox. Mit Sprechblasen können sich hier alle fotografieren lassen. Zudem gibt es dort die Broschüre mit dem Programm aller Ortsvereine und des Kreisverbands.

Weiter geht es mit der Diskussionsrunde „100 Jahre Frauenwahlrecht“, einer „Ladies-Night“, bei der sich alle austauschen und feiern können, sowie mit einer Fahrt zum schwedischen Weihnachtsmarkt nach Groningen. Zudem stehen Rudelsingen und die Kreisfahrt auf dem Programm.

Was den Frauen dabei wichtig ist: mit dem Programm viele und vor allem auch junge Frauen anzusprechen. Um noch genauer herauszufinden, was Frauen im Alter zwischen 21 und 39 Jahren wichtig ist, fand erst kürzlich ein Treffen mit rund 30 Teilnehmerinnen statt, die gerade nicht mehr in der Landjugend aktiv sind. „So wollen wir vor allem junge Menschen ansprechen und sie miteinander vernetzen.“

Das Landfrauen-Programm Die Broschüre mit dem Programm aller Ortsvereine ist kostenlos beim Brüllmarkt am Sonntag, 14. Oktober, im Teezelt sowie bei der OLB Jever erhältlich. Der Kreislandfrauenverband Friesland-Wilhelmshaven lädt Vereinsmitglieder und Nichtmitglieder ein:

• 15. November, 19.30 Uhr, OLB Jever: Diskussionsrunde „100 Jahre Frauenwahlrecht“, mit Prof. Dr. Antje Sander, Siemtje Möller (MdB, SPD) und Almke Gerdes von den Landfrauen. Anmeldung: Tel. 0178/29 89 520, E-Mail: berit.behrends@t-online.de

• 23. November, 19.30 Uhr, „emma“, Neumühlenstraße 9, Varel: Ladies-Night mit Musik, Cocktails, Snacks. Karten: Berit Behrends, Tel. 0178/ 29 89 520 sowie OLB Jever.

• 8. Dezember, Tagestour zum schwedischen Weihnachtsmarkt nach Groningen, Anmeldung (bis 26. November): Ellen Kromminga-Jabben, E-Mail: u.jabben@ t-online.de

• 18. Januar, 19 Uhr, Schützenhof Jever: Rudelsingen. Anmeldung: Anke Eden-Jürgens, Tel. 04461/ 6419

• 24. bis 28. Februar, große Kreislandfrauen-Fahrt nach Mallorca zur Mandelblüte. Anmeldung bis 15. November: Heike Lange­diers, Tel. 04452/8588, E-Mail: heike.langediers@ ewetel.net landfrauen-friesland-wilhelmshaven.de