Friesland /Wittmund 2020 wird für die Naturschutzstiftung Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven ereignisreich: Der neue Geschäftssitz auf dem Naturschutzhof Wittmunder Wald wird bezugsfertig. Und die Stiftungsarbeit wird von Geschäftsführerin Dr. Ilka Strubelt mit frischen Impulsen belebt. So soll ab Juni ein Pilot-Projekt zur Sicherung der biologischen Vielfalt und grünen Infrastruktur mit dem Titel „Schaufenster Biodiversität“ kreisübergreifend Biotope vernetzen.

„Der Mensch ist Hauptverursacher für den Verlust an Arten. Ich sehe es daher als unsere Verantwortung, dem entgegenzuwirken. Wir können mit der Naturschutzstiftung nicht die Welt retten, aber wir können positive Beispiele für unsere Region schaffen“, kündigt Ilka Strubelt an.

Eckpunkte des „Schaufensters“ sind:

• Schaffung eines Winterquartiers für Fledermäuse im Kollrunger Moor/Wittmund

• Renaturierung des Gewässerdreiecks Woppenkamper Bäke/Zeteler Tief (Friesland)

• Urbane Biodiversität in Wilhelmshaven: Aufwertung städtischer Grünflächen

• Aufwertung kleiner, artenarmer Waldparzellen in Friesland und Wittmund

• Blühstreifen in der Agrarlandschaft

• Anlage eines essbaren Gartens auf dem Gelände des Naturschutzhofs

• Veranstaltungsreihe mit Vorträgen, Workshops und Exkursionen zur Bedeutung von Biodiversität.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Natur und Mensch“ hat sich die 2006 als Stiftung des privaten Rechts gegründete Naturschutzstiftung zur Aufgabe gemacht, regional typische Lebensräume zu erhalten und entwickeln.

Mehr Infos per E-Mail an info@naturschutzstiftung-fww.de