Zweiter Corona-Toter in Friesland

Friesland Am Dienstag, ist eine weitere mit Covid 19 infizierte Person aus dem Landkreis Friesland verstorben. Der 81-jährige Mann hatte eine schwere Vorerkrankung und befand sich in einem Krankenhaus außerhalb Frieslands in Behandlung, teilte der Landkreis Friesland am Mittwochnachmittag mit.

„Unser Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Angehörigen und Freunden des Mannes. Der traurige Verlust eines Menschen sollte allen nochmals verdeutlichen: Setzen Sie die Hygienemaßnahmen um, achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen, werden Sie nicht nachlässig. Wir haben nicht nur eine Verantwortung für uns selbst, sondern auch gegenüber Risikopatienten“, so der Appell von Landrat Sven Ambrosy.

Nach heutigem Stand gibt es keine Friesländer, bei denen das Virus aktuell nachgewiesen ist. Bisher wurden 34 Personen in Friesland positiv getestet, am 8. April 2020 war im Landkreis erstmals ein Patient aus der Gemeinde Sande in Zusammenhang mit Covid 19 verstorben.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen