Für Arbeit ausgezeichnet

Es ist ein Höhepunkt in der Landfrauen-Arbeit: Alle zwei Jahre beim Landfrauentag Weser-Ems wird der Dora-Garbade-Preisverliehen – er erinnert an die Verbandsgründerin. 2020 wurde Ellen Kromminga-Jabben aus dem Wangerland mit der Auszeichnung für ihre Arbeit gewürdigt. Bernhard Skupin, Enkel Dora Garbades und Stifter des mit 1000 Euro dotierten Preises lobte ihren Mut, ihre Weitsicht und ihre Tatkräftigkeit. Coronabedingt überraschte Maren Meyer, Vizepräsidentin des Landfrauenverbandes Weser-Ems, Ellen Kromminga-Jabben zu Hause. Mit im Gepäck hatte sie eine goldene Biene und einen Blumenstrauß. „Landfrau zu sein ist kein Hobby - es ist eine Lebenshaltung“, so die sichtlich berührte Preisträgerin.BILD:

