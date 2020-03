Für Fairness gibt’s nun auch einen Pokal

Die Mitglieder des KBV „Lat em loopen“ Moorwarfen und des Bürgervereins Jever

um die Vorsitzenden Peter Kohlrenken und Hanspeter Waculik haben am Samstag wieder Besen geworfen: Die Veranstaltung gibt es seit 1968 und sie ist nie ausgefallen – also war es das 52. Treffen. Mit von der Partie war auch Bürgermeister Jan Edo Albers, der den ersten Wurf machte. Über Moorwarfer Gastweg, Ginsterweg, Erlenweg flogen die Besen. Im „Boßelhus“ hatte Kohlrenken eine Überraschung parat: der Siebo Harms-Pokal wird nicht mehr an den Sieger überreicht, er wandert. Auch der Bürgerverein hatte sich etwas überlegt: Ralph Habersetzer stiftete den Fairness-Pokal.BILD: