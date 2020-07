Für Menschenrechte

Christen, aber auch Muslime in Nigeria leiden seit vielen Jahren unter den grausamen Taten der Terrorgruppe Boko Haram. Die nigerianische Regierung sieht dem menschenverachtenden Treiben der Terrorgruppe trotz flehentlicher Bitten um Hilfe der nigerianischen katholischen Bischöfe nur tatenlos zu. „Außer Wortbekundungen kommt da nichts vom Staat“, kritisiert Dechant Andreas Bolten (links) von der katholischen Kirchengemeinde St. Willehad in Wilhelmshaven. Gemeinsam mit Pfarrer Walter Albers von der kath. Gemeinde St. Benedikt und einer Gemeinde in Cloppenburg hat sich Bolten aus Solidarität dem Protest der Bischöfe in Nigeria angeschlossen: In den Gemeinden wurden rund 900 Unterschriften gesammelt. Bolten und Albers überreichten die Unterschriften nun in Jever an SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller. Möller verglich Boko Haram mit der Terrorgruppe IS und erinnerte unter anderem an die von Boko Haram entführten und missbrauchten Mädchen. Über Außenminister Heiko Maas soll die solidarische Protestnote aus dem Nordwesten bis nach Nigeria weitergetragen werden.BILD: oliver Braun