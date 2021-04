Gefährlicher Feuerwehreinsatz in Gödens: Kabelbrand bringt Gas in Leitung zum Brodeln

Gödens Am Sonntag um 4.28 Uhr wurde die Ortswehr Gödens zu einem brennenden Stromverteilerkasten an der B 437 in Höhe Altgödens gerufen. Anwohner hatten den Notruf gewählt, als nach einem lauten Knall und Zischen der Verteilerkasten in Flammen aufgegangen war.

Die Einsatzkräfte im ersteintreffenden Fahrzeug sahen den brennenden Verteiler als gleißend helles Licht und Feuerschein bereits aus der Entfernung. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz per Schnellangriff vor.

In den Kabelsträngen des Verteilers bestand ein Kurzschluss, und so konnte sich der Brand am Kabel entlang unterirdisch weiter ausbreiten. Erkennbar war das am Qualm, der bis zu vier Meter entfernt aus dem Erdreich austrat. Zudem machten sich im Erdreich zunehmend brodelnde Geräusche bemerkbar.

Das lag daran, dass parallel zur Stromleitung eine Gasleitung verläuft – darüber klärte der zwischenzeitlich eingetroffene Mitarbeiter des Energieversorgers auf. Das Gasmessgerät bestätigte seinen Verdacht: Das brennende Stromkabel hatte die unterhalb liegende Gasleitung beschädigt, an der Einsatzstelle roch es inzwischen auch deutlich nach Gas.

Die Einsatzkräfte evakuierten umgehend die Anwohner aus dem angrenzenden Gebäude und gingen selbst auf Abstand. Nach dem Abstellen des Stroms und Abschieben der Gasleitung konnte die Einsatzstelle inspiziert und an den Energieversorger übergeben werden.

Die Bundesstraße war etwa eine Stunde voll gesperrt. Der Einsatz dauerte rund drei Stunden. Die Ortswehr Gödens war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.