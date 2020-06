Graften-Team im Einsatz an der Blankgraft

Das Graften-Team im Einsatz: Das lange Pfingstwochenende hat das Team dazu genutzt, um die Blankgraft von Grütze zu befreien. Das Problem ist bekannt: Im Frühling bildet sich auf dem Wasser ein grüner Teppich, der nicht besonders schön aussieht. Dabei handelt es sich um Entengrütze oder Kleine Wasserlinse, eine an der Wasseroberfläche schwimmende Pflanze. Sie bildet einen Pflanzteppich auf dem Wasser, der nur wenig Licht ins Gewässer lässt. Entengrütze dient Wasservögeln als Nahrungsquelle. Da aber an der Blankgraft zurzeit recht wenige Enten leben, kann sich die Pflanze ungehindert vermehren – und so kommt das Graften-Team ins Spiel. Alex Bohms, Torsten und Michi Frerichs, Lars Oltmanns, Serena Falkenhof und Anneliese Janssen haben ihren im vergangenen Jahr selbst entwickelten Entengrützen-Sauger und verschiedene andere selbst gebaute Werkzeuge in Betrieb genommen und die Blankgraft von Entengrütze befreit. „Alles haben wir da natürlich nicht entfernen können, aber die Entengrützen-Schicht ist insgesamt extrem viel dünner geworden. An einigen Stellen kann man nun sogar wieder die klare Wasseroberfläche sehen“, ist Michi Frerichs zufrieden mit dem Arbeitseinsatz. Ganz nebenbei hat das Team Aufklärungsarbeit geleistet – denn viele Spaziergänger blieben stehen, schauten zu „und waren sehr daran interessiert, was wir da so machen und warum“. Sehr gefreut hat sich das Graften-Team über das Frühstück, das

