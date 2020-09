Graftenteam im Einsatz

Entenhäuschen reparieren, Unkraut jäten, Müll aus der Graft holen, Entengrütze an der Blankgraft saugen, das Kopfende der Duhmsgraft säubern, die Insel hübsch machen, Löcher auffüllen und an den Sitzbänken selbst gebaute Kippensammler anbringen: Das Graftenteam Jever war in kleiner Besetzung in Sechser-Gruppen an allen drei Graften im Einsatz. „Auch damit waren wir den ganzen Tag beschäftigt – mit viel Unterstützung anderer“, berichtet Michi Frerichs vom Team der Ehrenamtlichen. Erstaunlich ist jedes Mal, wie viel Müll wieder in den Graften gelandet ist – die Pferdegraft ist offensichtlich beliebt, um Fahrräder zu entsorgen. Die Ehrenamtlichen treffen sich mittlerweile regelmäßig, um an den Graften aufzuräumen. Mittlerweile gibt es auch ein freiwilliges Helferteam. Das kam am Samstag wegen der neuen Kontaktbeschränkungen des Landkreises aber nicht zum Einsatz. BILDer: