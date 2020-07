„Grünes Licht für Jever“ – Auftakt etwas verhalten

Etwas unsicher war Maike Theesfeld (links mit Klaus Schwarz) schon, ob die Reihe „Grünes Licht für Jever 2.0“ angenommen wird. Nach dem Auftakt am Freitagabend mit der Oldieband Syracrus stand fest: Verhalten zwar, aber sie wird angenommen. Gut 80 Oldie-Fans waren zum Auftakt aufs Konzertgelände hinter Famila gekommen. Dort ist ausreichend Platz für Abstand. Und für Kurzentschlossene wurde auch noch eine Abendkasse eingerichtet. Doe beiden Jazzbands Katteker und Ain’t we Sweet, die am Sonntag zum Jazz-Früh- und -Dämmerschoppen aufspielen sollten, wurden wegen des unbeständigen Wetters kurzerhand von Famila in den Biergarten des Schützenhofs verlegt. Die Reihe geht am 31. Juli weiter mit Black Jack und Rockklassikern. Karten gibt’s für zehn Euro im Vorverkauf in der Tourist-Info Jever.BILDer: