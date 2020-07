Hänsel und Gretel im Garten

Noch einiges zu tun gibt es, um aus dem Pavillon im Garten des Radziwill-Hauses in Dangast ein Hexenhaus zu machen. Derzeit läuft dort das Theaterprojekt der Radziwill-Gesellschaft für Kinder und Jugendliche. Das Märchen „Hänsel und Gretel“ wird unter Leitung von Frank Wittkowski, Michael Kusmierz und Ulla Klubescheidt zu einem Theaterstück entwickelt. Höhepunkt sind drei öffentliche Aufführungen in der Dämmerung mit Bezug zur Ausstellung „Lichtspiele“. Die Aufführung am Freitag, 24. Juli, ist ausverkauft, für Samstag und Sonntag, 21 Uhr, gibt es Karten unter Tel. 04451/2777 oder E-Mail an info@radziwill.de. BILD: