Harle /Wangerooge Berlin, London, Frankfurt, München: Carsten Vogt kennt die Flughäfen der großen Metropolen Europas. Er flog sie regelmäßig als Pilot einer Dornier 328 Turboprop-Maschine an, die Kabine voller Passagiere, um ihn herum die Crew. Bis er eines Tages kündigte, „um wieder richtig fliegen zu können“, wie Vogt sagt. Er zog in den Norden und bedient heute die kürzeste Linienverbindung Deutschlands: von Harle nach Wangerooge, Flugzeit 4 Minuten und 30 Sekunden.

Milchiger Dunst hüllt den kleinen Flugplatz Harle an diesem Morgen ein. Das Ende der 510 Meter kurzen Landebahn ist gerade noch zu sehen. Dahinter verschwindet der Deich hinter einer grauen Wand, der weiß-rote Windsack neben der Piste hängt schlaff herunter. Es ist kurz nach halb zehn. Im ersten Stock des roten Klinkerbau-Terminals steht Carsten Vogt am Fenster, 54 Jahre alt, lichtes graues Haar, sportliche Figur, die Stirn in Falten gelegt. Sein Blick tastet das Grau ab, sucht die Flügel einer Windkraftanlage in eineinhalb Kilometern Entfernung. Erst wenn er sie sehen kann, darf er fliegen. Vergebens. „Tjoa“, sagt Vogt und zuckt mit den Achseln, „das dauert dann wohl noch.“

Schlechte Sicht

Laut Flugplan hätten Carsten Vogt und seine Kollegen bereits vor eineinhalb Stunden die ersten Gäste des Tages nach Wangerooge bringen sollen. Doch das mit dem Flugplan ist an der Nordseeküste so eine Sache, denn die Inselpiloten fliegen nach Sichtflugregeln. Voraussetzung dafür: 1,5 Kilometer Sicht und eine Wolkenuntergrenze von mindestes 500 Fuß (etwa 150 Meter). „Wenn das Wetter es nicht zulässt, bleibt natürlich alles am Boden“, erklärt der Pilot. So wie heute. Am Mittag soll das Wetter aufklaren, eine Handvoll Passagiere wartet im kleinen Terminal. Ein dutzend Menschen macht sich auf den Weg zum Hafen. Reisezeit mit Fähre und Inselbahn bis ins Dorfzentrum: eine Stunde und 30 Minuten.

Blick in den Crew-Raum.

Auf der Piste fährt langsam ein Feuerwehrwagen. Ein Pilot bekommt eine pyrotechnische Einweisung. Auch wenn die Inselflieger nicht in die Luft dürfen: Langweilig wird ihnen nicht. Carsten Vogt hat die Wartezeit bereits genutzt, um sich online bei einem Luftsicherheits-Lehrgang fortzubilden, im Crew-Raum checken seine Kollegen permanent die Wetter-Prognosen – und schnacken. Die Stimmung ist gelöst, „ändern kann man die Situation ja eh nicht“, erklärt jemand mit typisch norddeutscher Gelassenheit.

Der saubere Pilot

Einen typischen Arbeitstag beschreibt Carsten Vogt so: „Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, checke das Wetter, dann das Flugzeug, sage in der Werft guten Tag – und wenn die Scheiben besonders dreckig sind, wasche ich sie, damit die Gäste auch etwas sehen.“ Manchmal schaffe er es sogar noch, einen Kaffee zu trinken. Er führt das Leben, das er in seinem alten Job vermisste: weg vom „Mietwagen- und Hotelbetten-Tester“, hin zu einer guten Symbiose aus Privat- und Berufsleben. In Harle kann er seine Mittagspause sogar regelmäßig im Freibad verbringen. „Ich bin vielleicht nicht der beste Pilot, dafür aber der sauberste.“ Lautes Lachen im Aufenthaltsraum.

Mittlerweile ist es kurz vor 11 Uhr. Der Dunst hat sich zwar etwas gelichtet, doch für die Inselflieger reicht das noch nicht. Carsten Vogt nutzt die Wartezeit für einen Besuch in der Werft. „Da arbeiten unsere wichtigsten Mitarbeiter“, sagt er. Ein Pilot muss sich blind auf die Mechaniker verlassen können.

Die Islander mit der Kennung D-ILFH ist die ältestes Maschine der Inselflieger. Baujahr: 1989. Derzeit wird sie von Grund auf saniert.

Bruno Warkentin ist einer von ihnen. Er schraubt gerade am Rumpf einer Britten Norman „Islander“. Es ist ein britisches Flugzeug, „das macht es schon speziell“, sagt Carsten Vogt und lächelt verschmitzt. Jede Maschine ist ein Einzelstück, jedes Blech wird in Handarbeit einzeln gefertigt – kein Flugzeug ist wie das andere. „Die Briten nennen sie ganz liebevoll ,Landrover of the sky’, und das trifft es im Kern.“ Vogt nennt sie lieber „Trecker“. Die älteste Maschine der FLN Frisia-Luftverkehr hat bereits 91.116 Landungen und 10.323 Stunden Flugzeit auf dem Buckel.

Autopilot? Fehlanzeige

Die Maschinen sind für den Einsatz an der oft rauen Küste entwickelt worden. Die doppelmotorigen Flieger mit Platz für neun Passagiere halten Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 Knoten (rund 100 km/h) stand. Autopilot? Fehlanzeige. Das würde auf den kurzen Strecken auch keinen Sinn machen. Hier zählt der Mensch mehr als im großen Verkehrsflugzeug, die vollgestopft sind mit elektronischen Geräten. In denen der Pilot nur der Bediener eines komplexen Systems ist.

„Wenn man jünger ist, stellt man sich immer vor, dass die größeren Maschinen interessanter sind. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt: Je kleiner ein Flugzeug ist, desto mehr Spaß macht’s“, sagt Vogt. Echte Handarbeit eben. Seine Augen funkeln.

Vogt spricht von einem „Virus“, mit dem er sich infiziert habe. 1987 war das, da begann er in seiner Heimat am Niederrhein mit dem Segelfliegen. Sein Berufspilotenschein folgte 2001, ein Jahr später schloss er sich den Inselfliegern im hohen Norden an. Dann wagte er 2004 den Sprung zu einer größeren Fluglinie. „Dort vergisst man manchmal, dass man wirklich fliegt“, sagt Vogt. 2014 kehrte er zu seinen Wurzeln zurück. Ist jetzt also alles gut?

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Denn viel Zeit als Berufspilot bleibt Carsten Vogt nicht mehr. Grund dafür ist die EU-Verordnung 1178/2011. Sie schreibt vor, dass Piloten gewerbliche Flüge in einem Ein-Mann-Cockpit nur bis zum 60. Lebensjahr durchführen dürfen. Vogt empfindet das als eine Art Berufsverbot, denn die Inselpiloten fliegen allein: 2500 Landungen, 10.000 Passagiere jährlich.

Mit 60, befürchtet der Pilot, ist er zu jung für den Ruhestand, aber wohl auch zu alt, um einen neuen Job zu bekommen. Wie es dann weiter geht weiß Carsten Voigt noch nicht. Weniger als sechs Jahre bleiben ihm noch. Er kneift die Lippen zusammen.

Es ist kurz nach halb 12, im Crew-Raum wird diskutiert. Hat sich der Dunst gelichtet? Die Windkraftanlage ist jetzt tatsächlich zu erkennen, aber „auf der Insel kann das ganz anders aussehen“, sagt Vogt. Die Entscheidung soll ein sogenannter Wetterflug bringen: zwei Piloten, keine Passagiere. Sicher ist sicher. Sie sollen schauen, ob die Insel angeflogen werden kann. Carsten Vogt und ein Kollege machen eine Cessna startklar.

Den Wetterflug absolvieren die Piloten mit der Cessna 182 (vorne).

Das Knattern des Motors schreckt die Möwen auf. Die einmotorige Maschine hoppelt zur Startposition. Eine letzte Kontrolle, dann gehen die Landelichter an. Das Startsignal. Carsten Vogt drückt den Schubhebel nach vorn, die Cessna 182 hebt ab und steuert gen Norden. Nach wenigen Minuten dann die Info per Funk: Die Sicht reicht, es kann losgehen!

Endlich startklar

Im Terminal werden die Passagiere informiert, drei Islander sollen gleich im Minutentakt nach Wangerooge starten. Jetzt heißt es: Flugzeug vorbereiten. An den großen Flughäfen dieser Welt wird das Gepäck von Fachkräften verladen, in Harle ist das anders. Hier packen die Piloten selbst. „Wir sind hier eher Arbeiter mit Pilotenschein. Der Schwerpunkt liegt sicher auf der Arbeit“, sagt Carsten Vogt und lacht. Er begrüßt seine Passagiere mit einem lockeren „Moin in die Runde“. Seine Gäste auf diesem Flug: Monteure und zwei Insulaner. Es wird viel geschnackt, man kennt und schätzt sich.

Früher hat der Airliner-Pilot sich von den Flugbegleitern erzählen lassen, ob es in der Kabine besondere Vorkommnisse gab. Heute kann er die Reaktionen hautnah erleben. Es ist diese familiäre Vertrautheit, die Carsten Vogt so vermisst hatte. „Manchmal bringen die Insulaner sogar Kuchen vorbei“, sagt der Pilot.

Zur Fracht gehören ab und an auch Kinofilme.

Die Inselflieger befördern seit 50 Jahren jedoch nicht nur Menschen, sie bringen auch Fracht auf die Insel: Post, Medikamente, Kinofilme – und manchmal sind sogar Heuler an Bord, die auf einer Insel ausgesetzt werden. „Das sind die einzigen Passagiere, die für den Flug nicht zahlen müssen“, sagt der 54-Jährige und lacht.

Es ist 12.35 Uhr, acht Passagiere sitzen fertig angeschnallt in der engen Kabine von Vogts Islander.

Entlang der Westküste

Er rüttelt an den Hebeln des „Treckers“, horcht, beobachtet aufmerksam die Reaktion der beiden 260-PS-Kolbenmotoren an den Instrumenten. Alles okay. Kaum stehen die Schubhebel am Anschlag, weicht das Röhren der Triebwerke einem monotonen Dröhnen. Die Maschine rast über Piste 08. Nach wenigen Sekunden hebt sich die Nase nach oben.

Behutsam steuert der Inselpilot seine Islander. Sie liegt ruhig in der Luft, unten glitzert bleiern die Nordsee. 100 Knoten, 500 Fuß Höhe. Die linke Hand am Steuerknüppel, die rechte am Schubhebel. Er sieht aus wie ein entspannter Cabrio-Fahrer auf der Autobahn.

Der Blick des Fliegers wandert vom Instrumentenbrett nach draußen. Er zeigt mit dem Finger zur Westküste, der Westturm wird größer und größer.

Landeanflug. Die kleine Maschine legt sich in eine Rechtskurve, Vogt reduziert dabei die Geschwindigkeit, hat die Piste fest im Blick.

Ein Hase hoppelt neben der Landebahn, auf dem Deich zeichnen sich in der Mittagssonne die Silhouetten von Radfahrern ab, aufgereiht wie an einer Perlenkette.

Leewinde rütteln das Flugzeug durch. Vogt greift fester ins Steuerhorn, lenkt energisch gegen. Wie auf einem Kissen setzt die Islander auf.

Carsten Vogt lächelt.