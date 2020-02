Harlesiel Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ fallen am Sonntag die Fährverbindungen zwischen Harlesiel und Wangerooge aus. Dies betrifft die Fahrten sowohl in Richtung Insel als auch in Richtung Festland. Die Busse zwischen Sande und Harlesiel verkehren nur um 9.30 Uhr (ab Sande) und um 14.30 Uhr (ab Harlesiel)