Heimatverein besucht Partnerstadt Zerbst

Zerbster und Jeveraner haben jetzt das jährliche Treffen der beiden Heimatvereine in Zerbst abgehalten. Irene Stephan (4. von links) und ihre Vorstandskollegen hatten ein eindrucksvolles Programm zusammengestellt. Die alte Residenzstadt und ihre Umgebung bergen viele Zeugnisse einer bewegten Geschichte, gehütet und renoviert von vielen Ehrenamtlichen. Allem voran das Zerbster Schloss, dessen Ostflügel von Dirk Herrmann und seinem Team aus Ruinen wieder zum Zeugnis einstiger fürstlicher Pracht erstanden ist. Die Räume sind so schön geworden, dass dort sogar Ehen geschlossen werden. Zugleich wird das Untergeschoss als Mausoleum für die fürstlichen Prunksärge hergerichtet. Die Gäste aus Jever fuhren in den Fläming, haben das einstige Rittergut Barby in Loburg besucht und vom Bergfried der über 1000-jährigen Loburg den weiten Blick über den Fläming genossen. Die schönen Dorfkirchen des anhaltischen Landes sowie das Bauhaus und die Meisterhäuser in Dessau besuchten die Jeveraner ebenfalls. Im Herbst 2020 kommt der Zerbster Heimatverein wieder zum Gegenbesuch nach Jever.