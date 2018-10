Heißhunger auf Kartoffelpuffer der Landfrauen

Säckeweise gingen am Freitag beim Kartoffeltag von Raiffeisenmarkt und Landfrauenverein Schortens die festkochenden Laura, Belana und Lilly über den Ladentisch – beziehungsweise vom Lkw direkt in den Kofferraum der Kunden. 30 Paletten mit Kartoffeln aus den Kleiböden von Bauer Jan Wilhelm aus Altfunnixsiel sowie mit Kartoffeln vom Sandboden in der Lüneburger Heide waren am Abend verkauft oder gehen in den nächsten Tagen weg, sagt Uwe Janßen, der Marktleiter der Raiffeisen-Warengenossenschaft in Heidmühle. Der Kartoffeltag profitierte in diesem Jahr vom goldenen Oktoberwetter. Viele Schortenser ließen sich wieder die köstlichen Kartoffelpuffer schmecken, die die Landfrauen in zwei großen Pfannen in reichlich Öl zubereiteten. Rund 80 Kilogramm Kartoffeln wurden dafür verarbeitet. Dazu gab es selbstzubereitetes Apfelmus nach Landfrauenart von Früchten aus heimischen Gärten. Der Appetit war riesig, die Warteschlange entsprechend lang. Auch Kartoffeltorte, Kartoffelbrot und sogar Kartoffel-Apfel-Marmelade waren im Angebot. BILD:

