Hippy hippy shake mit den KaiserBeats

Wow, waren die gut: Die KaiserBeats machten ihrem Namen alle Ehre als formidable Beat- und Rock’n’Roll-Kapelle. Der Auftritt der „FabFour aus Osnabrück“ läutete die zweite Halbzeit der Open air-Konzertreihe „Unplugged summer“ in Schortens ein. Passend zum 50. Jahrestag des berühmten „Abbey Road“-Fotoshootings gab es natürlich auch einige Songs aus dem ikonischen Zebrastreifen-Album der Beatles. Und jede Menge weitere Beatles-Hits und Rock’n’Roll von Fats Domino bis Jerry Lee Lewis. Das hat gute Laune und ordentlich Tanzbeine gemacht, der Platz rund um die kleine Bauwagen-Bühne an der Alten Ladestraße war rappelvoll. Nächsten Donnerstag, am 15. August, gehts an gleicher Stelle umsonst und draußen weiter mit 60er und 70er Rock von The Muffins.BILDer:

Video

Video unter www.youtube.com/nwzplay