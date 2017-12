Hohenkirchen Im Leben von Anja Eiben hat sich einiges verändert. Sie kann längst nicht mehr so, wie sie früher konnte. Sie muss vieles berücksichtigen, oft kürzer treten. „Aber das ist vollkommen in Ordnung“, sagt sie. „Ich bin einfach nur froh, dass ich noch am Leben bin.“ Selbstverständlich ist das nicht. Denn Anja Eiben hatte Brustkrebs – und wäre fast gestorben.

Ganz besonders jetzt – zwischen Weihnachten und Silvester – wird die heute 51-Jährige an das erinnert, was sie und ihre Familie damals durchmachen mussten. Denn vor genau zwei Jahren ist alles passiert: Anja Eiben wurde schwer krank. Anfang dieses Jahres hat sie bereits ihre Geschichte dem Jeverland-Boten der NWZ erzählt. Der wollte nun wissen, wie es ihr bis heute ergangen ist und wie sie sich ins Leben zurückgekämpft hat.

Zur Erinnerung: Anja Eiben kommt aus Hohenkirchen und arbeitete früher als Intensivkrankenschwester im Klinikum Wilhelmshaven. Vielleicht lag es an ihrem Beruf, dass sie bei einem Vorsorgetermin zur Mammografie vor zwei Jahren skeptisch wurde, als sie zwei kleine Bohnen erkannte. Die stellten sich als vergrößerte Lymphknoten heraus. Man sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll – aber das tat sie trotzdem.

Metastasen gefunden

Anja Eiben ging zu ihrem Frauenarzt und zum Brustzentrum Westerstede, um weitere Meinungen einzuholen. Und so entschied der Arzt: Mit einem ambulanten Eingriff könnten die Lymphknoten entfernt werden. Zeitdruck sah er allerdings nicht.

Doch nach der Operation der Schock: Im Gewebe wurden Metastasen gefunden. Erst nach etlichen Untersuchungen stellte sich heraus, dass der Wächterknoten in der Brust saß – eine weitere Operation folgte. „200 Gramm Brustgewebe wurden entfernt, alles voller Metastasen“, erinnert sich Anja Eiben. Sie entschied sich, die Brust abnehmen zu lassen – leicht war diese Entscheidung nicht. In einem Sanitätshaus hat sie sich dann eine Schaumstoffprothese geben lassen.

Eigentlich hatte Anja Eiben die Chemotherapie gut vertragen. Doch dann, kurz vor Weihnachten musste sie noch einmal zur Kontrolle zum Arzt. Noch heute erinnert sie sich genau: sie konnte kaum laufen, bekam schlecht Luft, konnte nichts essen. „Die Ärzte sagten, dass das normal sei – aber es ging gar nichts mehr.“

Ins Krankenhaus wollte sie eigentlich nicht. Denn bei der Chemotherapie ist man sehr anfällig. Doch es ging nicht anders, sie kam auf die Intensivstation. Diagnose: Lungenentzündung.

Anja Eiben erinnert sich noch genau, dass sie eingeschlafen war. Sie sah eine Blumenwiese, auf der sie sich hinlegen wollte. „Das muss wohl eine Art Nahtoderfahrung gewesen sein“. Denn hinterher erzählte man ihr, dass sie wiederbelebt werden musste, danach versetzte man sie zeitweise sogar ins künstliche Koma.

All das geschah in der Silvesternacht vor zwei Jahren. „Ich weiß noch, dass ich – halb bei Bewusstsein – meine Eltern gefragt habe, wo denn mein Berliner sei. Dabei war ich gar nicht mehr im Stande, überhaupt zu essen.“ So schlimm all das also auch war – ihre positive Einstellung und ihren Humor hat Anja Eiben nie verloren. „Noch heute fragen meine Eltern scherzhaft: sollen wir uns Silvester lieber wieder nichts vornehmen?“

Diese positive Einstellung hilft Anja Eiben, die Erfahrungen zu verarbeiten. „Das ist und bleibt jetzt für immer Bestandteil meines Lebens. Richtig abschließen kann ich damit nie – schließlich werde ich jeden Tag wieder daran erinnert.“

Angst verschwindet nie

Das fängt schon morgens in der Dusche an – wenn Anja Eiben keine Brustprothese um hat. Und es geht den ganzen Tag weiter: Schweres kann sie nicht mehr heben, viel arbeiten ist auch nicht mehr drin. Rasenmähen oder Staubsaugen, das übernehmen jetzt Roboter für sie. Oft helfen ihre Eltern oder ihr Bruder, manchmal auch die Nachbarn.

Hinzu kommen regelmäßige Untersuchungen beim Arzt, dabei stets die Angst, dass sie doch wieder krank sein könnte. Einmal im Jahr ruht Anja Eiben sich bei einer Reha-Maßnahme aus. Vieles erschöpft sie mehr als früher.

Aus diesem Grund wird sie wohl auch die Arbeit bei der Tafel in Hohenkirchen, die sie 2005 mitgegründet hatte, abgeben. „Das tut mir leid, aber so viel geht eben nicht mehr.“

Gar nichts mehr machen kommt für Anja Eiben aber auch nicht in Frage. „Ich liebe meinen Beruf. Und es war von Anfang an klar, dass ich weiterarbeiten möchte.“ Zwar ist sie nicht mehr im Schichtbetrieb tätig und die Aufgaben haben sich hier und da ein wenig verändert. Aber ansonsten ist für die Krankenschwester alles gleich geblieben. „Und wenn Not am Mann ist, dann helfe ich auch aus. Denn solange ich arbeite, geht es mir gut.“

Gut geht es ihr auch, wenn sie merkt, wie viel Hilfe sie von anderen Menschen bekommt. Gut geht es ihr, weil sie viel Unterstützung und Verständnis von ihrem Arbeitgeber bekommt. Und gut geht es ihr auch, wenn sie jeden Morgen aufwacht und merkt, dass sie gesund ist.

„Ich genieße das Leben“, sagt Anja Eiben, die noch deutlicher gespürt hat, wie schnell es zu Ende gehen kann. „Und ich möchte anderen Menschen, anderen Frauen, Mut machen, die das Gleiche durchstehen müssen.“ Dabei kann sie vor allem zwei Dinge weitergeben: den Mut haben, Dinge zu hinterfragen. „Hätte ich das nicht getan, würde ich heute nicht mehr hier sitzen.“ Und: niemals die positive Einstellung verlieren.

