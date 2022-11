Überfall in Hooksiel: Maskierte drohen 19-jähriger Angestellten mit Messer

Hooksiel Raubüberfall auf die Tankstelle an der Bäderstraße in Hooksiel: Zwei maskierte Männer haben am Montagabend gegen 21.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und die 19-jährige Verkäuferin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die eingeschüchterte Mitarbeiterin der Tankstelle öffnete die Kasse, die unbekannten Täter raubten alles Bargeld und ergriffen die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die bedrohte Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zur Höhe der geraubten Summe gab es keine Angaben.

Die Polizei Jever bittet die Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter Tel. 04461/92110.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter "kurz vor acht" der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

kurz vor acht - Der Tag kompakt Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Unsere Redaktion stellt Ihnen jeden Werktag die wichtigsten regionalen Nachrichten des Tages zusammen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten