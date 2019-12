Horum Sonntagabend hieß es Abschied nehmen vom Klönsnack in der Alten Molkerei in Horum. Als Überraschungsgäste waren Mädchen und Jungen aus der Tetta-von-Oldersum-Grundschule Tettens und Marianne Kaiser-Fuchs mit Kindern aus den Kindergärten des Wangerlands nach Horum gekommen. Fast 20 000 Euro hat Bernhard Eden in den 33 Klönsnackjahren aus dem Überschuss für die Pflege der plattdeutschen Sprache an Schulen und Kindergärten verteilt.

Die Kindergartenkinder erfreuten die 170 Besucher mit Liedern in Hoch- und Plattdeutsch. „Leev Bernhard Eden, Du hest uns vööl Godes daan un nu bünd wi ok bi de leste Klöönsnack in Horum daarbi“, see Rektorin Janna Janßen van de Grundschool in Tettens up Platt. Se bedank sük bi Kröger Bernhard Eden un all de Lüü, de mit hör Besöök helpt, dat d‘r Geld överbleev för Böker un all de anner Kraam för de Plattdüütschstünn.