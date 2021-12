Einsätze an Heiligabend: Horumersiels Seenotretter helfen verletztem Lotsen und erkranktem Matrosen

Horumersiel Keine Weihnachtsruhe für die Seenotretter: Sie sind an Heiligabend einem verletzten Lotsen und einem kranken Matrosen zu Hilfe geeilt. Die Freiwilligen der Station Horumersiel im Landkreis Friesland hätten den verletzten Lotsen zur medizinischen Versorgung an Land gebracht, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag mit. Etwa zur gleichen Zeit sei die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Theo Fischer“ aus Bremerhaven im Einsatz für einen erkrankten Matrosen an Bord eines Frachters auf der Weser gewesen.

Der Lotse hatte sich den Angaben zufolge beim Übersteigen von einem Containerschiff auf ein Lotsenboot am Kopf verletzt. Rund vier Seemeilen nördlich der Insel Wangerooge trafen die Seenotretter das rund 61 Meter lange Schiff. Sie übernahmen den Mann und versorgten ihn während der Rückfahrt, schließlich übergaben sie ihn an den Landrettungsdienst.

Ein weiterer medizinischer Notruf ging in Bremen ein: Ein Matrose an Bord eines russischen Frachtschiffes klagte über starke Zahnschmerzen. Der Frachter lag in der Wesermündung vor Nordenham-Blexen auf Reede. Die Seenotretter nahmen den Matrosen sowie eine Begleitperson sicher an Bord und brachten beide nach Bremerhaven.

Einsätze zu Weihnachten und über den Jahreswechsel seien für die Seenotretter keine Seltenheit, teilte die DGzRS mit. Die Besatzungen der Seenotrettungskreuzer gingen an den Feiertagen ihren normalen Wachtörn. Auch die mehr als 800 Freiwilligen seien jederzeit einsatz- und auslaufbereit.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten